"مطلوب دم".. ناشط يواجه خطر التصفية في ذي قار

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني في محافظة ذي قار، علي مهدي عجيل، يوم الأربعاء، عن قيام مجهولين بتهديد حياته.

وقال عجيل لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بكتابة عبارة (مطلوب دم) على منزلي في ساعة متأخرة من ليلة امس".

وأضاف أنه يجهل هوية هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى قضائية ضد الفاعلين في مركز شرطة الحسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وتابع عجيل، أنه "ليس لديه أي خلاف عشائري، وانه تعرض بوقت سابق الى محاولة اغتيال اثناء أحداث التيار الصدري والمتظاهرين".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين وسط الناصرية، ما أشعل مواجهات عنيفة خلفت قتلى وجرحى.