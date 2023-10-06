مطلوبون وأسلحة غير مرخصة بقبضة شرطة بغداد

شفق نيوز/ ألقت شرطة بغداد، يوم الجمعة، القبض على 20 مطلوباً للقضاء وضبطت أسلحة غير مرخصة في عدد من مناطق العاصمة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قاطع نجدة أبو غريب التابع الى مديرية نجدة الكرخ في شرطة بغداد الكرخ القت القبض على طرفي مشاجرة بحوزة احدهم سلاح نوع كلاشنكوف حيث اصطحبت مفارز النجدة طرفي المشاجرة مع قطعة السلاح المستخدم الى مركز الشرطة فيما ضبطت مفارز ذات القاطع قطعتي سلاح كلاشنكوف عدد 1 ومسدس عدد 1 مع مخازن عتاد عدد 4 حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم مع المضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وفي السياق، نفذت مفارز قسمي شرطة المنصور والبياع في قيادة شرطة بغداد الكرخ ممارسة امنية مسائية أشرف عليها قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن أسفرت عن تنفيذ 20 أمر قبض وتحري صادر من القضاء ضمن قاطع مسؤولية القسمين المذكورين".

وأشار البيان الى "اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم إلى مراكز شرطة القيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".