مطلوبون للقضاء يقتلون منتسباً أمنياً أثناء مداهمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل منتسب أمني أثناء مداهمة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "منتسباً امنيا قتل اثناء تنفيذ احد الواجبات ضد متهمين في منطقة الزغيبي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مشيرا إلى ان " الواجب الامني كان يتتبع مطلوبين للقضاء، وحصل تبادل اطلاق نار بين الطرفين".

وفي حادث أمني آخر، قال المصدر ذاته، أن "مجهولين استهدفوا بثلاث قنابل يدوية منزل موظف بأحد المصارف في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، حيث تسبب الهجوم بأضرار مادية جسيمة للمنزل ".