مطلوبة على 35 دعوى قضائية.. اعتقال المرأة الهاربة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال امرأة مطلوبة بتهمة النصب والاحتيال، كانت عصية على قوات الأمن العراقية.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "قوة أمنية ألقت القبض على امرأة هاربة ومطلوبة وفق المادة 456 نصب واحتيال، لمحكمة تحقيق الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "المتهمة توجد عليها 35 دعوى نصب، وكانت تتنقل بين فترة وأخرى إلى أماكن مختلفة بغية الهروب من القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "عملية القبض على المتهمة تمت في مدينة الصدر".