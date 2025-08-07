"مطبخ سري لتحضير لحوم ملوثة".. إحباط كارثة غذائية في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، استهداف شبكات تخزين وتوزيع اللحوم الفاسدة في أربع محافظات، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة تجاوزت (170) طناً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، فضلاً عن ضبط (32) محلاً للقصابة مخالفاً للشروط الصحية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة المحافظات من حيث كمية اللحوم الفاسدة المضبوطة، حيث تمكنت المفارز الاقتصادية من ضبط أكثر من (130) طناً من اللحوم المجمدة، وأثبتت الفحوصات أن جزءاً من هذه اللحوم كان منتهية الصلاحية، في حين أن الجزء الآخر غير صالح للاستهلاك البشري.

وفي محافظة النجف، أضاف، أنه "استناداً إلى جهد استخباري، كُشف عن مطبخ سري غير مرخص يُستخدم لتحضير أطعمة ملوثة لأحد مطاعم الشاورما، وأسفرت العملية عن ضبط وإتلاف (250) كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة".

وشهدت محافظة كركوك، وفق البيان، "حملة رقابية استهدفت مخازن وأسواقاً تجارية، ضُبطت خلالها كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية شملت (37.340) لتراً من المواد السائلة و (57.640) كيلوغراماً من المواد الصلبة.

وفي محافظة ميسان، أعلن عن ضبط نحو (14) طناً من اللحوم المستوردة المغشوشة.

وأشار الجهاز إلى إتلاف المواد الفاسدة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة وتوثيق العمليات بمحاضر إتلاف أصولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين في هذه المخالفات.