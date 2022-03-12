مطالب بـ"ثورة استخبارية" لاجتثاث "مفارز الموت" في ديالى

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، بجهد استخباري فاعلة لاجتثاث مفارز داعش من بساتين وقصبات ناحية العبارة الساخنة شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة، شاكر مازن، لوكالة شفق نيوز "رغم العمليات الأمنية الناجحة والمتواصلة وتعزيز القطعات الأمنية في المناطق الساخنة في ريف وقصبات العبارة، الا ان مفارز داعش ما زالت تتحرك في البساتين والمناطق الزراعية وتتطلب عمليات استخبارية عالية المستوى لاجتثاثها وانهاء خطر التعرضات الإرهابية الغادرة بين الحين والاخر".

واشار الى ان "الأوضاع الأمنية في العبارة تحسنت بنسبة 80% عن الاشهر والسنوات الماضية بفعل خطط الانتشار والتنظيم العسكري والأمني للقوات المتعددة الصنوف، الا انها تحتاج الى ثورة استخبارية لانهاء وجود داعش".

واكد مازن ان "قوات الامن نجحت باختراق وتطهير بؤر ساخنة لداعش في مناطق العبارة مؤخرا وتمكنت من تأمين ضاف نهر ديالى المحاذي للبساتين والقرى الا ان عصابات وبقايا داعش ما زالت تمارس عمليات الاختفاء والهروب بأساليب لصوصية وتتحين الفرص لتنفيذ ضربات ربما تكون مباغتة او تصادر جزءاً من النجاحات الأمنية الأخيرة".

وتعد ناحية العبارة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.