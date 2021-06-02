سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مطالب بتطويع الاهالي ومنع عودة "بؤر الموت" الى ناحية ساخنة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T14:28:56+0000
مطالب بتطويع الاهالي ومنع عودة "بؤر الموت" الى ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأربعاء، السلطات الامنية بتطويع السكان واشراكهم في تأمين مناطقهم شمالي ناحية جلولاء لمنع عودة بؤر واوكار داعش الى القرى الزراعية.

وقال مدير ناحية جلولاء وكالةً احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، ان "العمليات الاخيرة شمالي جلولاء والتي شملت تمشيط وفتح ممرات رصد ومراقبة امنية داخل بساتين حوض الشيخ بابا، تتطلب تواجداً امنياً وتطويع ابناء تلك المناطق لمنع عودة بؤر واوكار داعش التي كانت تصدر الموت والقتل للاهالي طيلة السنوات الاربع الماضية".

ودعا الى "نصب نقاط مرابطة ورصد محصنة تحت المظلة الامنية لتفادي عودة هجمات العبوات الناسفة والقنص ومصائد الموت مرة اخرى والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى".

ونفذت القطعات الامنية والحشد الشعبي عمليات تمشيط وتجريف للطرق في بساتين حوض شمالي جلولاء لكشف بؤر واوكار داعش وحماية الاهالي من الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة وسط اعتراضات من قبل بعض المزارعين لفقدانهم مساحات شاسعة من بساتينهم المثمرة.

related

ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها

Date: 2021-05-15 11:11:31
ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها

مقتل داعشي واصابة مقاتل بالحشد العشائري في ديالى وكركوك

Date: 2020-07-11 12:26:47
مقتل داعشي واصابة مقاتل بالحشد العشائري في ديالى وكركوك

مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين والإطاحة بمتهمين في ديالى وبغداد

Date: 2021-03-14 09:09:47
مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين والإطاحة بمتهمين في ديالى وبغداد

نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

Date: 2019-07-22 15:51:28
نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-17 20:40:32
سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

داعش يشن هجومين جديدين في ديالى

Date: 2020-12-03 19:23:05
داعش يشن هجومين جديدين في ديالى

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

Date: 2020-08-27 20:22:42
اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

قوات امنية وسكان يعثرون على جثة متفسخة ومواد متفجرة في ديالى

Date: 2020-10-25 14:47:27
قوات امنية وسكان يعثرون على جثة متفسخة ومواد متفجرة في ديالى