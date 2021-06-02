مطالب بتطويع الاهالي ومنع عودة "بؤر الموت" الى ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأربعاء، السلطات الامنية بتطويع السكان واشراكهم في تأمين مناطقهم شمالي ناحية جلولاء لمنع عودة بؤر واوكار داعش الى القرى الزراعية.

وقال مدير ناحية جلولاء وكالةً احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، ان "العمليات الاخيرة شمالي جلولاء والتي شملت تمشيط وفتح ممرات رصد ومراقبة امنية داخل بساتين حوض الشيخ بابا، تتطلب تواجداً امنياً وتطويع ابناء تلك المناطق لمنع عودة بؤر واوكار داعش التي كانت تصدر الموت والقتل للاهالي طيلة السنوات الاربع الماضية".

ودعا الى "نصب نقاط مرابطة ورصد محصنة تحت المظلة الامنية لتفادي عودة هجمات العبوات الناسفة والقنص ومصائد الموت مرة اخرى والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى".

ونفذت القطعات الامنية والحشد الشعبي عمليات تمشيط وتجريف للطرق في بساتين حوض شمالي جلولاء لكشف بؤر واوكار داعش وحماية الاهالي من الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة وسط اعتراضات من قبل بعض المزارعين لفقدانهم مساحات شاسعة من بساتينهم المثمرة.