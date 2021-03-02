سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مطالبة بمعالجة "قنابل موقوتة" تهدد أمن بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-02T16:52:11+0000
مطالبة بمعالجة "قنابل موقوتة" تهدد أمن بغداد

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، السلطات الامنية بتأمين المناطق الممتدة بين ديالى وبغداد وتطهيرها من "بؤر إرهابية" مهملة تعد بمثابة "قنابل موقوتة" تهدد أمن بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان (18 كم جنوب شرق بعقوبة) مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز ان "مساحات شاسعة تابعة لاربعة وحدات ادارية هي بلدروز وكنعان وبهرز وبني سعد تحد محافظة بغداد خالية من التواجد الامني، وتحوي ثغرات امنية خطيرة تهدد امن ديالى وامن بغداد مستقبلا مالم يتم معالجتها واحتواؤها".

ودعا الشمري، الى "نصب كاميرات مراقبة حرارية ودوريات ليلية لرصد اي تحركات للعناصر الارهابية وتسيير طائرات مسيرة لكشف البؤر والاوكار والمضافات المتخفية التي تعد قنابل موقوتة تهدد امن بغداد وديالى على حد سواء".

واشار إلى أن "مناطق حزام ديالى مع بغداد من الواجهة الجنوبية الشرقية لديالى خالية من السكان بعد نزوح أهالي قرابة 30 قرية زراعية منها بعد احداث داعش عام 2014، ولم تعد حتى الان بسبب المخاوف الامنية"، مشدداً على "منح مناطق جنوب شرقي ديالى اولوية امنية وجادة لما تمثله من خطر امني كبير". 

وأضاف الشمري أن "المناطق المهجورة بين بغداد وديالى تحوي قنوات بزل ومستنقعات محاطة بالادغال الكثيفة ومهيئة لبناء مضافات للجماعات الارهابية".

وتشهد مناطق جنوب شرقي ديالى الحدودية مع بغداد حوادث امنية وهجمات بين الحين والاخر بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وخلوها من القطعات الامنية.

related

مناطق "ضائعة" امنياً تتحول لملاذات وتهدد محافظات بينها بغداد

Date: 2020-08-22 12:05:58
مناطق "ضائعة" امنياً تتحول لملاذات وتهدد محافظات بينها بغداد

اعتقال "اداري عام" بتنظيم داعش في قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه

Date: 2021-01-22 13:18:27
اعتقال "اداري عام" بتنظيم داعش في قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2021-01-31 05:49:54
وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

مقتل واصابة اربعة اشخاص غالبيتهم من الشرطة بحوادث في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-07 12:20:09
مقتل واصابة اربعة اشخاص غالبيتهم من الشرطة بحوادث في ديالى وبغداد

ابي صيدا الساخنة.. اقتتال عشائري تغذيه "المجاملات" وبغداد تدفع بالرد السريع لضبط الأمن

Date: 2020-11-15 11:19:54
ابي صيدا الساخنة.. اقتتال عشائري تغذيه "المجاملات" وبغداد تدفع بالرد السريع لضبط الأمن

سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-17 20:40:32
سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

حادث مروع يودي بحياة ثلاث نساء بينهن طفلة قرب بغداد

Date: 2020-09-05 08:19:48
حادث مروع يودي بحياة ثلاث نساء بينهن طفلة قرب بغداد