مطالبة بمعالجة "قنابل موقوتة" تهدد أمن بغداد

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، السلطات الامنية بتأمين المناطق الممتدة بين ديالى وبغداد وتطهيرها من "بؤر إرهابية" مهملة تعد بمثابة "قنابل موقوتة" تهدد أمن بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان (18 كم جنوب شرق بعقوبة) مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز ان "مساحات شاسعة تابعة لاربعة وحدات ادارية هي بلدروز وكنعان وبهرز وبني سعد تحد محافظة بغداد خالية من التواجد الامني، وتحوي ثغرات امنية خطيرة تهدد امن ديالى وامن بغداد مستقبلا مالم يتم معالجتها واحتواؤها".

ودعا الشمري، الى "نصب كاميرات مراقبة حرارية ودوريات ليلية لرصد اي تحركات للعناصر الارهابية وتسيير طائرات مسيرة لكشف البؤر والاوكار والمضافات المتخفية التي تعد قنابل موقوتة تهدد امن بغداد وديالى على حد سواء".

واشار إلى أن "مناطق حزام ديالى مع بغداد من الواجهة الجنوبية الشرقية لديالى خالية من السكان بعد نزوح أهالي قرابة 30 قرية زراعية منها بعد احداث داعش عام 2014، ولم تعد حتى الان بسبب المخاوف الامنية"، مشدداً على "منح مناطق جنوب شرقي ديالى اولوية امنية وجادة لما تمثله من خطر امني كبير".

وأضاف الشمري أن "المناطق المهجورة بين بغداد وديالى تحوي قنوات بزل ومستنقعات محاطة بالادغال الكثيفة ومهيئة لبناء مضافات للجماعات الارهابية".

وتشهد مناطق جنوب شرقي ديالى الحدودية مع بغداد حوادث امنية وهجمات بين الحين والاخر بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وخلوها من القطعات الامنية.