مطالبات بإشراك الأهالي في مسك خاصرة بغداد الملتهبة

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، يوم الثلاثاء السلطات الحكومية والأمنية، بتطويع الاهالي في مناطق قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد. ومنع لاستثمارات المستفزة من خارج القضاء لاحتواء المخاطر الإرهابية وإنهاء مسلسل الموت والدم الذي يستهدف القطعات الأمنية والمدنيين.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "معالجة ملف قضاء الطارمية الأمني شمالي بغداد يتطلب خطوات مجتمعية فاعلة تتلخص بازالة الاحتقان الطائفي أولا بمنع الاستثمارات من خارج القضاء واستغلال أراضي الطارمية لانشاء بحيرات أسماك أو مقالع انشائية أو علاوي ومجمعات لبيع الفواكه والخضر وحرمان أهالي الطارمية من هذه المشاريع الاقتصادية والمعيشية المهمة.

وأضاف أن "معالجة ملف الطارمية أمنياً يتطلب تطويع قوات من الأهالي بإشراف السلطات الأمنية، وهو حل ومقترح محط ترحيب وقبول تام من اهالي الطارمية باعتبارهم الادرى بشعابها و اعضاء الامن والدفاع النيابية".

وأكد الجبارة، أن "أهالي الطارمية الأكثر تضرراً من التدهور الأمني والهجمات المسلحة التي استهدفت مختلف الشرائح المجتمعية"، مشيراً إلى أن "العمليات الارهابية طالت اكثر من 2000 متضرر من اهالي الطارمية ومنذ سنوات عديدة".

وشدد على ضرورة "وضع خطط واجراءات في الطارمية وعموم المناطق المحررة لتفادي وتجنب احتكاكات طائفية تسعى قوى الارهاب والظلام والطابور الخامس لافتعالها والنيل من تضحيات وجهود القوات الامنية والحشد الشعبي".

وشنت قوات الأمن والحشد خلال الـ72 ساعة الماضية، عمليات أمنية شاملة لتطهير البساتين والقرى الزراعية الوعرة والساخنة في قضاء الطارمية شمالي بغداد على خلفية الهجمات المتكررة التي طالت قطعات الجيش والحشد الشعبي.

ويُعد قضاء الطارمية أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة بغداد وتسمى بحزام بغداد وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين أربع محافظات عراقية هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، ويتألّف هذا القضاء من ثلاث نواحي هي مركز القضاء وناحيتيّ المشاهدة والعبايجي وتبلغ مساحة القضاء حوالي 192 ألفاً و411 دونما، يسكنها ما يقرب 91 ألف نسمة وعدد العوائل فيه 15 ألف عائلة.

ويشهد القضاء هجمات وعمليات ارهابية منذ اكثر من 15 عاما على الرغم من العمليات الامنية والعسكرية التي تشنها الاجهزة الامنية باستمرار.