مطالبات بخطط تقنية لمواجهة "الرسائل الدموية" في صلاح الدين

شفق نيوز/ طالب نائب عن صلاح الدين محمد كريم البلداوي، يوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بتحديث الخطط، وعدم الاعتماد على إجراءات تقليدية مكشوفة لمواجهة خطر داعش، فيما حذر من هجمات دموية جديدة على خلفية حادثة "البو دور" جنوبي تكريت.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا قرية بمنطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين، وقتلوا سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء بعد الهجوم على منزلهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة عن مقتل واصابة أفراد بينهم امرأتان في هجوم "إرهابي" في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة (البو دور) اليوم تؤكد ما حذرنا منه مرارا وتكرارا بعدم جدوى الاجراءات التقليدية لحماية المدنيين والتي تقتصر على نشر قطعات أمنية دون اعتماد إجراءات استباقية وتقنية تجهض المخططات الارهابية قبيل وقوعها".

واعتبر حادثة (البو دور) "رسالة دموية لداعش بوجوده وتفاقم خطره وهجماته النوعية ومحاولة تظليل الرأي العام بعدم قدرة الاجهزة الامنية على حماية المدنيين".

ودعا البلداوي القيادات الأمنية إلى "تجاوز الخطط المكشوفة واعتماد التقنيات الامنية الحديثة وتقصي المعلومة الاستخبارية باقصى سرعة ممكنة في ظل التهديدات والتحديات الخطيرة التي تؤكد ان تنظيم داعش لم ينته في المحافظة، وبدأ منذ فترة طويلة بحرب استخبارية ومعلوماتية لضرب اهداف مدنية وامنية رغم نجاحه في بعض منها".

وأشار إلى أن "حرب العصابات تتطلب تغيير وتحديث لخطط استراتيجية ونوعية في عموم صلاح الدين لتفادي اي مجازر دموية جديدة".

وتشهد مناطق صلاح الدين بين الحين والاخر هجمات منظمة تشنها مجاميع متخفية تستهدف المدنيين والقطعات الامنية وسط انتقادات شعبية ورسمية للمنظومة الاستخبارية والامنية في المحافظة.