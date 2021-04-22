مطالبات بتنسيق "عسكري" بين بغداد وأربيل لضبط "المنفلتة"

شفق نيوز/ طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دانا محمد، يوم الخميس، بضرورة تسريع تنفيذ الاتفاق الأمني بين الجيش والبيشمركة لتأمين المقار الدولية والبعثات الدبلوماسية من الهجمات الصاروخية، وإعادة فرض هيبة الدولة في عموم المحافظات والمناطق.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "ظروفا معقدة أخرت تطبيق اتفاقية التنسيق المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة بسبب تعقيدات المناطق والأسباب الموضوعية، فضلا عن تدخلات خارجية تدفع بالمجاميع المسلحة المنفلتة والخارجة عن القانون لإقامة استعراضات عسكرية غير قانونية أو قصف المقار الأمنية والدبلوماسية الدولية وقصف إقليم كوردستان دون أي إجراءات أو خطط رادعة من قبل الحكومة".

وأضاف أن "المجاميع المسلحة أهانت هيبة الدولة ووجودها، وعطلت تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج المجاميع المسلحة غير الشرعية من القضاء، على الرغم من وجود الجيش الذي لا يمكنه التدخل مباشرة لتفادي مذبحة بشرية".

وشدد محمد، على ضرورة "فرض هيبة الدولة على الجميع وتسيير الملف الأمني وفقا للمصالح العليا للدولة العراقية، بعيدا عن أي تأثيرات أو تدخلات حزبية وخارجية".