مطار النجف يعتقل عراقياً وإيرانية للمتاجرة بـ"الحشيش" وسرقة صاحب صيرفة بقوة السلاح بميسان
2023-06-24T08:59:23.000000Z
شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة امنية أوقفت مسافرة إيرانية حاولت اختراق حاجز أمني بمطار النجف وبحوزتها كمية من (سجائر الحشيش).
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أمن المطار اعتقل ايضاً مواطناً عراقياً كان بانتظار الايرانية في صالة وصول المسافرين للمطار، بتهمة المتاجرة بالحشيش.
وعلى صعيد آخر، افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، بإصابة صاحب مكتب صيرفة بعملية تسليب جنوبي المحافظة.