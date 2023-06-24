مطار النجف يعتقل عراقياً وإيرانية للمتاجرة بـ"الحشيش" وسرقة صاحب صيرفة بقوة السلاح بميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة امنية أوقفت مسافرة إيرانية حاولت اختراق حاجز أمني بمطار النجف وبحوزتها كمية من (سجائر الحشيش).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أمن المطار اعتقل ايضاً مواطناً عراقياً كان بانتظار الايرانية في صالة وصول المسافرين للمطار، بتهمة المتاجرة بالحشيش.

وعلى صعيد آخر، افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، بإصابة صاحب مكتب صيرفة بعملية تسليب جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اعترضوا طريق صاحب مكتب صيرفة بقضاء المجر الكبير جنوبي ميسان، وقاموا بتسليبه مبلغاً يقدر بـ50 مليون دينار عراقي، ثم الاشتباك معه واصابته بطلق ناري في ساقه".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقل المصاب إلى المشفى لغرض تلقي العلاج".