مطار النجف يضبط 12 عراقياً يحملون جوازات سفر "كندية" مزيفة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الأحد، ضبط 12 شخصاً يحملون جوازات سفر "كندية" مزيفة.

وذكر بيان مقتضب لإدارة المطار ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ضباط مختبر فحص الوثائق المزورة المتواجدين في المطار وكوادر قسم إقامة وجوازات مطار النجف الدولي رصدوا 12 حالة تزوير لجوازات (كندية) يحملها مسافرون عراقيون كانوا يرومون السفر الى كندا عبر الخطوط الجوية القطرية".

واشار البيان الى "القاء القبض عليهم واحالتهم الى الجهات القضائية بعد اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".