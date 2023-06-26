مطار النجف.. توقيف 3 مسافرين ايرانيين بحوزتهم نصف مليون دولار مشكوك بسلامتها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام قوة خاصة بتوقيف ثلاثة مسافرين إيرانيين وموظفاً في مطار النجف للاشتباه بمحاولة ادخالهم نصف مليون دولار "مزورة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز إن "قوة امنية خاصة اوقفت 3 مواطنين إيرانيين وموظفا يعمل بمطار النجف الدولي بحوزتهم نصف مليون دولار حاولوا إدخالها عبر المطار".

وأضاف المصدر أن "العملة مشكوك بتزويرها، حيث تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص شرطة الكمارك للتحقيق معهم".