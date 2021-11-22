مطاردة واشتباك مسلح بين تجار المخدرات داخل ازقة النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بأن مجموعة مسلحة من تجار المخدرات سرقة سيارة لمطاردة مجموعة أخرى لخلاف حصل بينهما، مشيراً إلى تمكن القوات الأمنية من اعتقال بعضهم، فيما اعلن محافظ النجف عن القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المسلحين سرقوا سيارة نوع (بي ام دبليو) بالقرب من فلكة الشهرستاني وسط مدينة النجف، لمطاردة مجموعة مسلحة اخرى كانت تستقل سيارة نوع (النترا) على طريق المناذرة - النجف، وتبادلوا إطلاق".

وبين المصدر، ان "المجموعتين تتاجران بالمخدرات وحصل بينهما خلاف"، مشيرا الى ان "القوات الامنية لاحقتهم وتمكنت من اعتقال تاجر مخدرات وإصابة آخر بجروح الذين سرقوا السيارة، فيما لاذ الآخرون بالفرار الى جهة مجهولة".

واضاف أن "القوات الامنية أعادت سيارة الـ(بي ام دبليو) الى مالكها".

وعلى صعيد متصل، اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة المركبات والتعرف على خيوطها".

واوضح ان "قوة أمنية برئاسة قائد شرطة المحافظة اللواء فائق الفتلاوي والعميد ادهم الصالحي، وقوات سوات، وشرطة المناذرة، وعدداً من الضباط والمنتسبين في قيادة شرطة المحافظة، وبناء على معلومات استخبارية داهموا اماكن تواجد العصابة ومطاردتهم في بعض الطرق الريفية ونجحت بإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم الان بيد رجال الامن".

واشار الى ان "الاجهزة الامنية تتبعت الادلة الجرمية لعدد من السرقات لتصل الى مجموعة معلومات ساعدت في كشف ملامح هذه العصابة وافرادها، وسيتم احالتهم على القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".