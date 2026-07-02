"مطاردة هوليوودية" جنوبي العراق أطرافها أشقاء مسؤول محلي

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، عن وقوع مشاجرة داخل دائرة الزراعة في قضاء الدواية، شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة تطورت لاحقاً إلى "مطاردة" مسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة اندلعت بين أشقاء عضو مجلس محافظة ذي قار مرتضى جودة السعيدي وأطراف أخرى، وبدأت بالضرب بالأيدي داخل مبنى دائرة زراعة الدواية.

وأضاف أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف على مزايدة قطعة أرض زراعية في منطقة محينة، قبل أن تتصاعد الأحداث مع دخول سيارة تعود لأحد أطراف النزاع إلى مركز القضاء وعلى متنها مسلحان.

وأوضح المصدر أن قوة من الشرطة طاردت السيارة، إلا أن عجلة الشرطة اصطدمت بأحد أرصفة الطريق الحولي الجديد في الدواية أثناء الملاحقة، فيما تمكن المسلحان من الفرار إلى جهة مجهولة.