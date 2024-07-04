مطاردة هوليودية لاعتقال آخر أفراد "عصابة أيوب" في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تفاصيل اعتقال آخر أفراد جماعة أيوب لتجارة المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة حاصرت منهما مطلوبا للقضاء بحوزته كمية من المخدرات"، لافتا إلى أن "المتهم رمى بنفسه وسط نهر الفرات، حيث لاحقته الأجهزة بمشحوف داخل النهر واعتقلته".

وبين المصدر، أن "تاجر المخدرات رمى بالمواد التي كانت معه داخل الفرات، ثم تم اعتقاله"، موضحا أن "المتهم ينتمي لجماعة أيوب الشهيرة بتجارة المخدرات، وهو يعتبر اخر أفراد الجماعة الذين يقعون بقبضة القوات الامنية".

وفي الرابع من نيسان الماضي؛ ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات استخبارية قادت قوة امنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، لاعتقال تاجر المخدرات الخطير المدعو (أيوب)"، لافتا إلى أن "القوة الامنية دخلت باشتباك مسلح معه، وتمكنت من إصابته برصاصة اثناء المعركة، ومنعه من تفجير رمانة يدوية كانت بحوزته".

وبين المصدر، ان" المعتقل كانت القوات الامنية تلاحقه منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو من تجار المخدرات الخطرين جنوبي ذي قار"، مضيفاً انه "تم نقله للمستشفى بعد تعرضه للإصابة أثناء الاشتباك المسلح".