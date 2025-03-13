مطاردة من النجف الى ذي قار تنتهي باعتقال تاجري مخدرات خطرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، باعتقال تاجري مخدرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة مخدرات النجف قامت بملاحقة تاجري مخدرات خطرين وبمساعدة فريق أمني تابع لمخدرات ذي قار، حيث تم اعتقالهما قرب مرآب السماوة وسط مدينة الناصرية، بعدما نصب لهما كمين أمني".

وبين المصدر، ان "التاجرين ضبط بحوزتهما أكثر من ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون"، لافتا إلى أن "العملية تمت بإشراف المدير لجهاز مكافحة المخدرات في العراق، اللواء احمد الزرگاني ".