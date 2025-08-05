مطاردة أمنية تنتهي بوفاة مطلوب اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز - البصرة

شهدت منطقة العالية وسط محافظة البصرة، فجر اليوم الثلاثاء، عملية أمنية انتهت بوفاة أحد المطلوبين بعد مطاردته من قبل قوة أمنية وضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بحوزته.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصبت كميناً محكماً لأحد المطلوبين في منطقة العالية، وخلال محاولة القبض عليه بادر المتهم إلى الفرار وأطلق النار باتجاه القوات الأمنية بواسطة مسدس كان بحوزته".

وأضاف أن "القوة تمكنت من ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المطلوب، بالإضافة إلى مادة مخدرة من نوع كرستال تقدر كميتها بنحو 4 غرامات، وذلك بعد ملاحقته في أزقة المنطقة".

وأوضح المصدر أن "المتهم صعد إلى أسطح المنازل محاولاً الإفلات من الملاحقة، لكن القوة الأمنية عثرت عليه فوق أحد الأسطح وهو في حالة صحية حرجة، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى البصرة التعليمي بواسطة سيارة الشرطة".

وبيّن أن "المتهم فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، فيما أجرت مفرزة الأدلة الجنائية كشفاً أولياً على الجثة، ولم تسجل أي آثار ضرب أو كدمات، وتم نقلها إلى الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة من قبل الجهات الطبية المختصة".