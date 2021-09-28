مطاردة مسلحة في شوارع الناصرية تنتهي بمقتل تاجر مخدرات واعتقال خمسة آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل تاجر مخدرات واعتقال خمسة آخرين بعد مطاردة مسلحة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة دخلت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، بمطاردة مع تجار مخدرات يحملون مواد مخدرة وأسلحة بمنطقة صوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبيناً أن "القوة حاولت إيقاف التجار لغرض التفتيش لكنهم باغتوها بإطلاق النار عليها".

وأضاف أن "قنبلة يدوية (رمانة) كانت بحوزة أحد تجار المخدرات المطاردين انفجرت اثناء محاولته استخدامها ضد القوة الامنية ، ما أٍسفر عن مقتله في الحال"، مشيراً إلى "اختباء الآخرين داخل بناية المحافظة (قيد الإنشاء) ".

وبين المصدر، أن "القوة الامنية المشتركة تمكنت من القاء القبض على كافة التجار المسلحين الذين تحصنوا داخل المبنى، واطلقوا النار على الاجهزة الامنية".

من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني، ما نشرته وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، وأوضحت في بيان أن احد افراد هذه العصابة أطلق النار تجاه القوات الأمنية اثناء أدائها الواجب وقد تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة، مشيرة إلى أن عنصراً آخراً من العصابة حاول القاء قنبلة يدوية انفجرت عليه اثناء القاءها

وعرضت خلية الاعلام مجموعة من الصور، التي تظهر القاء القبض على هذه المجموعة.