مطاردة مسلحة في بغداد تنتهي بإسقاط عصابة لسرقة الدراجات النارية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن مفارز قسم الشعلة لمكافحة الإجرام تمكنت من الإطاحة بمتهمين متخصصين بسرقة الدراجات النارية في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد، بعد عملية متابعة استخبارية استمرت لفترة من الزمن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية مكافحة إجرام الكرخ شكلت فريق عمل خاص لتعقب المتهمين عقب تورطهم بعدة عمليات سرقة ضمن قاطع المسؤولية.

وأضافت أن القوة الأمنية، وخلال تنفيذ الواجب، واجهت محاولة فرار من المتهمين، ما أدى إلى مطاردة ميدانية تخللها تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه، وبسبب خطورة الموقف وحرصاً على سلامة المواطنين، جرى استخدام القوة القانونية المناسبة، والسيطرة على المتهمين وإلقاء القبض عليهم بنجاح.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق أحكام القانون.