مطاردة مسلحة توقع بضابط "مفصول" يتاجر بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ضابط أمني مفصول من الخدمة يتاجر بالمخدرات، بعد مطاردة مسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نصبت كميناً في حي الأساتذة بمدينة البصرة لتاجر مخدرات إلا أنه أطلق النار على عجلة القوة في محاولة للتملص من الكمين".

وبين أن "القوة الأمنية ردت على إطلاق النار وتمكنت من إصابته بالرصاص في صدره وفخذه وألقت القبض عليه".

وأضاف المصدر أن "التاجر تبين أنه كان ضابطاً برتبة نقيب وتم فصله من الخدمة سابقاً".