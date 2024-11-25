مطاردة مسلحة بين الشرطة و"تكتك" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية قد لاحظت دراجة نارية من نوع "تكتك" تقل ثلاثة أشخاص في منطقة حي الكوفة شرقي العاصمة بغداد، في وضع يثير الشكوك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوة الأمنية حاولت استيقافهم، إلا أنهم لم يمتثلوا للأوامر، مما دفعها لملاحقتهم.

وأضاف المصدر، أن الأشخاص في "اتكتك" قاموا خلال المطاردة، بإطلاق النار على القوة الأمنية، كما هددوا سائق التوك توك بعدم التوقف.

وتابع، أنه عند توقفهم، أطلق الشخصان اللذان كانا مع السائق النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصة في يده.

وأشار المصدر، إلى تطويق المنطقة والقبض على المشتبه بهم، بينما تم نقل السائق المصاب إلى مستشفى قريب، كما تبين أن الشخصين المعتقلين كانا في حالة سكر أثناء الحادث.