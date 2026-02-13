مطاردة متعاطين للمخدرات تنتهي بإصابة "خطيرة" لضابط بالداخلية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة، أن مطاردة مجموعة من الشباب يتعاطون المواد المخدرة أسفرت عن اصابة ضابط في وزارة الداخلية بجروح "خطيرة" إثر حادث سير "عنيف" وقع بين عجلة المتهمين وعجلة القوة الامنية الملاحقة لهم في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من مديرية مكافحة مخدرات جانب الكرخ من بغداد نفذت كميناً وباسناد فوج طوارئ بغداد اذ تمت محاصرة أحد المطلوبين ومعه اثنان آخران ضمن حي الجامعة شارع الربيع.

وبين، أن المتهم حاول الهروب لتبدأ مطاردة سريعة قادها النقيب المدعو (ح، س، م) أحد ضباط وزارة الداخلية، لكن المطاردة انتهت بحادث اصطدام عنيف أعلى جسر نفق الشرطة بين عجلة المتهم وعجلة للقوة الامنية الملاحقة له، مشيرا الى أن الحادث أسفر عن إصابة بليغة للنقيب، ليتم على اثر ذلك نقله فوراً إلى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج.

وتابع المصدر القول، إنه رغم خطورة الحادث واصلت القوة واجبها وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاث متهمين جميعهم طلاب وشباب، وضبط مواد مخدرة يشتبه بأنها مادة "الماريجوانا" المخدرة بحوزتهم.

وأردف بالقول، إن المتهمين هم كل من: المدعو (ع، هـ، و، ك) من مواليد العام 2005 – طالب، و المدعو (ت، ر، ل، ن) من مواليد العام 2009 – طالب، والمدعو (خ، ز، ث، م) – تولد 2003 – طالب، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المتخصصة.