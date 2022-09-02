مطاردة "شرسة" تطيح بتجار مخدرات والحكم على آخر واعتقال اثنين سرقا 45 الف دولار بمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الجمعة، القاء القبض على خمسة أشخاص بعضهم بتهمة المخدرات، وآخرين بسرقة محل تجاري في محافظتي واسط وبغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية وبكمين محكم ومطاردة شرسة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط، مشيرا إلى أنه تم ضبط بحوزتهم 14 كيلو غراماً من مادة الكريستال المخدرة.

بدوره مصدر قضائي إن "محكمة جنايات النجف تصدر حكما بالسجن المؤبد و غرامة مقدارها خمس وعشرون مليون دينار على مجرم قام بجلب خمسة كيلو غرامات من المخدرات من محافظة ميسان الى النجف".

إلى ذلك أعلنت مكافحة الإجرام القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة ٤٥ ألف دولار و ٣ ملايين دينار من داخل محل تجاري وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الاعظمية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٤٥ ألف دولار أمريكي، وثلاثة ملايين دينار عراقي) من داخل قاصة لأحد المحال التجارية ضمن منطقة الاعظمية ببغداد،

وتابع البيان أن العملية تمت من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة والقبض عليهما وضبط المبلغ المسروق، ولدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن قيامهما بسرقة المبلغ، دونت أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.