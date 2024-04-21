مطاردة "بوليسية" من ديالى الى ذي قار تنتهي باعتقال تاجري مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال اثنين من تجار المخدرات بعد مطاردة "بوليسية" امتدت من ديالى الى ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية اعتقلت تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 3 كغم من مادة الكريستال بعملية نوعية في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "التاجرين على رأس قائمة المطلوبين في محافظة ديالى واعتقالهما في ذي قار جاء بعد تنسيق ومطاردة وتتبع أمني استمر لأسابيع".

وأشار المصدر الى "نقل المعتقلين الى مركز أمني للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".