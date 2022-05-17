مطاردة امنية في ازقة بغداد تطيح بلبنانية تسرق المصوغات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمة (عربية الجنسية) لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية في احدى مناطق العاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح الربيعي، بضرورة القبض على الاشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون والسراق، تمكنت دوريات نجدة الصمود من القبض على سارقة ضمن سوق الكيارة (مدينة الصدر شرقي العاصمة).

وأوضح البيان أن "ذلك خلال جاء استنجاد طالب نجدة بالدورية مخبراً بقيام امرأة (عربية الجنسية) بسرقة مصوغات ذهبية تقدر (٤ ملايين دينار) ولاذت بالفرار ضمن المنطقة المذكورة".

وبحسب البيان، فقد تم "على الفور اشعار السيطرة المركزية من قبل امر الدورية وبدلالة طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض عليها بعد مطاردتها داخل الازقة"، مشيراً اعترافها لدى استنطاقها بالسرقة، وتم تسليمها الى مكتب المكافحة اصولياً".

من جانبه أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن المرأة المتهمة بالسرقة "لبنانية الجنسية".