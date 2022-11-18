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"مصير مئات الطلاب بات مجهولا".. "العماليون" يستولون على مدرسة في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-11-18T19:05:23+0000
"مصير مئات الطلاب بات مجهولا".. "العماليون" يستولون على مدرسة في سنجار

شفق نيوز/ استولى عناصر تابعون لحزب العمال الكوردستاني يوم الجمعة، على مدرسة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

واوضح مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز؛ ان حزب العمال الكوردستاني استولت على مدرسة زريفا اوسى في سنجار بعد ان شارفت هذه المدرسة  على الانتهاء من عمليات ترميم وصيانة من قبل منظمة خيرية.

واضاف المصدر؛ أن مئات الطلبة من سنجار حرموا من التعليم بعد أن سيطرت قوات حزب العمال على هذه المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المدرسة تم انشاؤها من قبل حكومة اقليم كوردستان عام 2014 قبل اجتياح داعش.

ولفت إلى أنه في بداية العام الدراسي الحالي تم استقبال الطلاب وبعد مرور أسبوع واحد على مباشرة الدراسة قام العماليون بمنع دخول الطلاب.

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