مصري يقتل زوجته العراقية في بغداد ويغادر إلى القاهرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن مواطناً مصري الجنسية، قتل زوجته العراقية في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد، وفرّ إلى بلاده.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية استخبرت بوجود حادث قتل ضمن منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد، وعند التوجه إلى مكان الحادث اتضح وجود امرأة مقتولة بأسلوب الطعن بسلاح أبيض (سكين)".

وأضاف المصدر، أن "أبناء الضحية قالوا إن والدهم (مصري الجنسية) اتصل بهم وأبلغهم بأنه هو من قتل والدتهم، وسافر إلى مصر".