مصرع 9 عراقيين بينهم طفل وطالبتان بحادثين منفصلين في كركوك وإيران

شفق نيوز - كركوك/ طهران

أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم الاثنين، بمصرع 9 عراقيين بينهم طفل وطالبتان بحادثين منفصلين في كركوك وإيران.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع قرب المنطقة الصناعية في كركوك، أسفر عن مصرع مواطن مسن في مكان الحادث"، مشيراً إلى أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

وأضاف أن "حادثاً آخر وقع في وقتٍ مبكر من صباح اليوم على الطريق الحولي، عندما اصطدمت سيارة مدنية بصهريج ماء تابع لبلدية كركوك كان يقوم بري الأشجار والشتلات على جانب الطريق"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن مصرع امرأتين في الحال".

فيما أفاد شاهد عيان، للوكالة بأن "سائقة السيارة كانت منشغلة بالتقاط الصور بهاتفها أثناء القيادة، ما تسبب بفقدانها السيطرة على المركبة واصطدامها بالصهريج بشكل مباشر".

من جهته، أعلنت دائرة صحة كركوك، أسماء ضحايا الحادثين اللذين وقعا صباح اليوم، مؤكدة تسلّم جثامينهم في دائرة الطب العدلي.

وقال مسؤول في الدائرة للوكالة، إن "الضحايا هم نيان سردار مجيد من مواليد 2003، وهي طالبة و آمنة أحمد طه من مواليد 2008 وهي أيضا طالبة، فضلا عن عواد خلف شابو من مواليد 1937 وهو رجل متقاعد".

وأضاف أن "فرق الإسعاف سارعت إلى موقع الحادثين، إلا أن الضحايا فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى"، داعيا السائقين إلى "الالتزام بتعليمات المرور وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة حفاظاً على الأرواح".

في المقابل، أفاد مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، بـ"مصرع 6 عراقيين، بينهم طفل جميعهم من البصرة في حادث سير مروع على طريق خرمشهر في إيران".

وأضاف أنه "تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى قريب تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم".