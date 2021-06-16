مصرع  8 أشخاص بينهم "ضابط" بحادثيّ سير في الانبار والديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الانبار، يوم الاربعاء، بمصرع ضابط وثلاثة منتسبين بوزارة الداخلية بحادث سير في المحافظة، فيما لقيّ أربعة اشخاص اخرين مصرعهم بحادث مشابه في الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير وقع على طريق الفلوجة، أسفر عن مصرع ضابط برتبة نقيب ومفوض واثنين من المنتسبين بوزارة الداخلية.

وأشار المصدر، إلى نقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

فيما ذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سائق سيارة نوع (جارجر) قام بالاجتياز من الاتجاه المعاكس على طريق الخط السريع في الديوانية، ما ادى الى اصطدامه بسيارة اخرى.

وبينت ان الحادث أسفر مع مصرع اربعة اشخاص تم نقل جثثهم الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.