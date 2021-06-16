سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع  8 أشخاص بينهم "ضابط" بحادثيّ سير في الانبار والديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T18:09:34+0000
مصرع  8 أشخاص بينهم "ضابط" بحادثيّ سير في الانبار والديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الانبار، يوم الاربعاء، بمصرع ضابط وثلاثة منتسبين بوزارة الداخلية بحادث سير في المحافظة، فيما لقيّ أربعة اشخاص اخرين مصرعهم بحادث مشابه في الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير وقع على طريق الفلوجة، أسفر عن مصرع ضابط برتبة نقيب ومفوض واثنين من المنتسبين بوزارة الداخلية.

وأشار المصدر، إلى نقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

فيما ذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سائق سيارة نوع (جارجر) قام بالاجتياز من الاتجاه المعاكس على طريق الخط السريع في الديوانية، ما ادى الى اصطدامه بسيارة اخرى.

وبينت ان الحادث أسفر مع مصرع اربعة اشخاص تم نقل جثثهم الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

related

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-05-23 15:24:20
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

Date: 2020-12-09 19:31:35
صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

"حوت" الناصرية يبتلع نزيلا أنبارياً محكوماً بالأعدام وجرحى في حادث جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 08:11:48
"حوت" الناصرية يبتلع نزيلا أنبارياً محكوماً بالأعدام وجرحى في حادث جنوبي العراق

مصرع 5 أشخاص على "طريق الموت" في الانبار

Date: 2021-04-05 18:56:35
مصرع 5 أشخاص على "طريق الموت" في الانبار

بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 6 اشخاص بحوادث متفرقة جنوبي العراق

Date: 2021-04-25 12:46:00
بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 6 اشخاص بحوادث متفرقة جنوبي العراق

أكثر من عشرين جريحاً بانفجار داخل فرن "صمون" في محافظة الديوانية

Date: 2021-01-30 15:02:43
أكثر من عشرين جريحاً بانفجار داخل فرن "صمون" في محافظة الديوانية

وفاة ضابط بالجيش العراقي وإصابة جندي ونجاة اخرين بأعجوبة في حادث

Date: 2020-10-16 12:49:35
وفاة ضابط بالجيش العراقي وإصابة جندي ونجاة اخرين بأعجوبة في حادث

الدفاع المدني ينقذ نحو 250 دونماً من محصول الحنطة في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-05-18 13:17:49
الدفاع المدني ينقذ نحو 250 دونماً من محصول الحنطة في محافظتين عراقيتين