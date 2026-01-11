مصرع 7 عناصر من قوات الحدود بحادث سير مروع في الانبار

شفق نيوز - الانبار

أعلنت قيادة حرس الحدود، يوم الأحد، مصرع سبعة من عناصرها في حادث سير وصفته بـ"المؤسف" أثناء التحاقهم لاستئناف تأدية الواجب المناط بهم، وذلك على الطريق السريع في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونعت القيادة في بيان اليوم، الضحايا السبع الذي سقطوا جراء الحادث وهم كل من: المفوض عبد الله محمد جاسم محمد، والمفوض عبد الله عبد الرحيم خضر، والمفوض حميد أحمد ناصر محمد، والمفوض حسن محمد خضير خليل، ور. ع شعلان محمود حامد، و ر. ع محمد أحمد عبود علي، و ر. ع عبد الخالق عطية محمد صالح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني في محافظة الانبار لوكالة شفق نيوز، بأن "حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع في ناحية عامرية الصمود إثر استقلال ثلاثة شبان دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة كل من: غازي حميد حمادي، وزياد حمود صخيري، ويوسف محمد رزوقي".