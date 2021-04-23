مصرع 7 أشخاص في حادث سير مروّع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروع على الطريق الرابط بين المحافظة والديوانية وتسبب بمصرع 7 أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز"، أن "حادث سير مروع وقع على طريق (البتيرة ميسان _ ال بدير الديوانية) ما تسبب بمصرع 7 اشخاص إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطرة"، لافتا إلى أن "الحادث نجم عن تصادم عجلتين نوع (يوگن وتريلة) وكان بسبب ارتفاع الضغط عند صاحب المركبة الـ(يوگن)".

وبين المصدر، أن "ركاب العجلة اليوگن المتسببة بالحادث كانوا متجهين الى النجف لغرض دفن والدتهم، حيث كانت الجنازة بصحبتهم".