مصرع 7 أشخاص بحادث سير "مروع" جنوب الديوانية وإصابات بمشاجرة وسط كركوك

شفق نيوز – الديوانية / كركوك

أفاد مصدر مسؤول في دائرة صحة محافظة الديوانية، صباح اليوم الخميس، بمصرع سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر حادث سير "مروع" على الطريق الرئيسي قرب منطقة "آل بدير" جنوب المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث نجم عن تصادم شاحنة كبيرة بحافلة صغيرة لنقل الركاب، مشيراً إلى أن المصابين حالتهما حرجة، وهما يرقدان تحت العناية المركزة في المستشفى، بينما تم نقل جثث الصرعى إلى دائرة الطبابة العدلية.

وأكد أن قوات الشرطة فرضت طوقاً أمنياً على محل الحادث وشرعت في التحقيق للكشف عن ملابساته.

وفي حادث آخر ونقلا عن المصدر الطبي ذاته، فقد أُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم حالة حرجة، إثر انقلاب شاحنة كبيرة أخرى داخل نقطة تفتيش قضاء "الشامية" في محافظة الديوانية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي كركوك أفاد مصدر أمني، باندلاع مشاجرة "عنيفة" استخدمت فيها الاسلحة البيضاء بين ستة أشخاص في منطقة سوق الحصير قرب مرآب الشمال وسط كركوك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، وسط استنفار أمني في موقع الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة اندلعت في ساعات المساء داخل أحد الأزقة القريبة من السوق، نتيجة خلاف تطور بشكل مفاجئ بين مجموعة من الأشخاص، قبل أن يتحول إلى عراك بالأيدي ثم استخدام السكاكين.

وأضاف المصدر أن الحادث تسبب بحالة من الهلع بين أصحاب المحال التجارية و المتبضعين في المنطقة، خاصة أن سوق الحصير يُعد من المناطق التجارية المزدحمة ، وتشهد حركة مستمرة للباعة والمتسوقين على مدار اليوم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث فرضت طوقاً أمنياً لمنع تفاقم الوضع، فيما جرى نقل المصابين الثلاثة بواسطة آليات الإسعاف إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة.

وبيّن المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب المشاجرة والجهة التي بدأت بالاعتداء، إلى جانب جمع إفادات الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وأكد أن عدداً من المشاركين في المشاجرة تم احتجازهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها للحفاظ على الاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل الأسواق والأماكن العامة في المدينة.