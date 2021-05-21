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مصرع 5 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 10 آخرين بحادثين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T09:11:36+0000
مصرع 5 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 10 آخرين بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 12 شخصا بحادث سير شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " حادث سير بين عجلتين صالون وقع على طريق قضاء الفهود _ ناصرية أدى لمصرع 5 أشخاص بينهم اثنان أشقاء، فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة بعضهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي، والجرحى لمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية لتلقي العلاج ".

على الجانب الآخر، شهدت المحافظة نزاعا مسلحا بين مخمورين خلف 3 جرحى وسط الناصرية.

وبين المصدر، أن" نزاعا مسلحا اندلع بين مخمورين بمنطقة حي الأمير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة انتهى بثلاثة جرحى اثنين منهم بطلق ناري "، لافتا إلى أن" سبب النزاع هو قرض سابق بين الأطراف المتشاجرة".

وأكد أن " المتهمين تمت إحالتهم إلى المشفى لتلقي العلاج، تحت حراسة أمنية مشددة ".

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