مصرع 5 أشخاص بحادثين منفصلين في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدران طبي وأمني في الديوانية، يوم الأربعاء، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير، فيما لقي آخر حتفه بحريق أثناء مزاولته عمله.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع على الطريق السريع الرابط بين الديوانية وبغداد، ما تسبب بوفاة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة.

وبين أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، أفاد المصدر الأمني بأن رجلاً يبلغ من العمر ٤٩ عاماً يزاول مهنة بيع البنزين، فارق الحياة جراء اندلاع حريق أثناء عمله، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات فيما إذا كان حادثاُ عرضياً أم بسبب آخر.