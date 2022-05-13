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في محافظتين.. مصرع 5 بحادث سير وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

Category: أمـن

Date: 2022-05-13T19:55:26+0000
في محافظتين.. مصرع 5 بحادث سير وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، مصرع 5 أشخاص بحادث سير في محافظة بابل، في وقت أفاد مصدر أمني، بإصابة عدد من الاشخاص بمشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان اعلام مديرية المرور العامة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع بين مركبتين الاولى نوع افيو والثانية اجرة في منطقة الكفل بمحافظة بابل، بسبب انفجار الاطار الامامي للمركبة الاولى مما أدى إلى انحرافه الى الجهة اليسار واصطدامها بالمركبة الثانية"، مشيرة الى أن "الحادث اودى بحياة خمسة أشخاص".

وفي السياق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والبيضاء ضمن منطقة البلديات أسفرت عن اصابة 4 أشخاص من طرفي المشاجرة بطلق ناري وطعنات سكين".

ولفت الى أن " قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين وتحفظت عليهم".

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