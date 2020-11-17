مصرع 5 اشخاص من أُسرة شاعر عراقي معروف بحادث مروع

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى يوم الثلاثاء بمصرع 5 اشخاص جراء حادث سير مروري بين ناحية العظيم وقضاء طوز خرماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير اودى بحياة 5 اشخاص من اسرة شاعر معروف يدعى"رعد مطشر" في الطريق الرابط بين ناحية العظيم شمالي ديالى وحدود قضاء طوز خرماتو.

وبين المصدر ان الضحايا هم زوجة الشاعر وابنه ووالدة زوجته وحفيديه، مشيرا الى نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي واتخاذ الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة.

وتشهد ديالى تصاعدا ملحوظا بالحوادث المرورية بسبب سوء منظومة الطرق او الاهمال المروري وغالبية الحوادث تتركز ضمن طريق بغداد- كركوك.