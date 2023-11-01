مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس بحوادث مختلفة في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمصرع 4 أشخاص وإصابة خامس بحوادث مختلفة في محافظات النجف وذي قار وديالى.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، ان "ناحية الحيدرية بمحافظة النجف شهدت مصرع طفل بعمر 6 اشهر واصابة اخر بعمر 10 سنوات، نتيجة العبث ببندقية صيد واطلقت النيران عليهم بالخطأ"، لافتا إلى ان "قوة امنية نقلت الجثة للطب العدلي والمصاب لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

واضاف المصدر، ان "محافظة ذي قار شهدت العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل نهر الغراف ضمن حدود قضاء الفجر أقصى شمالي المحافظة"، مبينا ان "الشاب المجنى عليه هو من اهالي محافظة واسط".

وتابع المصدر، ان "شابا في الاربعينيات من عمره تعرض لحادث دهس في منطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث لوفاته على الفور، فيما لاذ سائق العجلة المتسببة بالحادث بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية في بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية خلال اعمال صيانة داخل منزله في حي المعلمين باطراف بعقوبة".

وأشار الى "نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث".