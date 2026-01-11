مصرع 4 أشخاص بحوادث مرورية وحريق في الأنبار ونينوى

شفق نيوز- الأنبار/ نينوى

أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص في حوادث مرورية وحريق في الأنبار ونينوى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع في ناحية عامرية الصمود إثر استقلال ثلاثة شبان دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة كل من غازي حميد حمادي، وزياد حمود صخيري، ويوسف محمد رزوقي".

وأضاف أن "الجهات الأمنية باشرت بإجراءات التحقيق، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

إلى ذلك، أفاد مصدر آخر في دائرة صحة نينوى، للوكالة بـ"وفاة الطالبة مريم حامد متأثرة بمضاعفات الحروق التي تعرضت لها، إثر حادث حريق داخل الأقسام الداخلية في جامعة الموصل، بعد أسابيع من تلقيها العلاج في أحد مستشفيات محافظة أربيل"، مبيناً أن "حالتها الصحية كانت حرجة منذ الأيام الأولى للحادث.

وبين المصدر، أن "الجهات المختصة تتابع الإجراءات القانونية والطبية المتعلقة بالحادث، فيما جرى إبلاغ ذوي الطالبة بوفاتها واستكمال المعاملات الأصولية".

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحروق شديدة إثر اندلاع حريق داخل الأقسام الداخلية في جامعة الموصل، في حادثة وقعت في وقت سابق، وأثارت حينها موجة غضب واسعة وتساؤلات بشأن إجراءات السلامة داخل السكن الجامعي، حيث جرى نقلها لاحقاً إلى مستشفى الحروق بالموصل ومن ثم الى أحد مستشفيات محافظة أربيل لتلقي العلاج، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.