مصرع 4 شباب بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع شاب في ظروف غامضة جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً دون العشرين من عمره، تعرض لحادث غرق في نهر الفرات بقضاء گَرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار"، مشيراً إلى أنه "تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".

وفي محافظة المثنى، أفاد مصدر محلي بأن "حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في قضاء المجد شمال مدينة السماوة، أدى إلى احتراقهما ووفاة من كان عليهما، وهم ثلاثة شباب من عشيرة آل زياد".

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وأخلت جثث الضحايا، وفتحت تحقيقا في ملابساته".