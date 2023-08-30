مصرع 4 زوار بينهم إيراني واعتقال آخر بحوزته عملة مزورة في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها اعتقال ايراني بحوزته عملة مزورة وعصابة تسرق هواتف الزوار المتجهين نحو كربلاء.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الساعات الماضية شهدت تسجيل اربعة حوادث دهس لأربعة زوار بينهم شخص واحد ايراني الجنسية على طريق (نجف _ كربلاء) مما تسبب بوفاتهم"، لافتا إلى ان "المتوفين تم نقلهم للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم، فيما ايقاف المتسببين بالحادث على ذمة التحقيق".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الاستخبارية اطاحت بأحد الزوار من جمهورية ايران بحوزته عملة الدولار فئة (100 دولار) مزورة، حيث تم نقله لمركز امني خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

واشار كذلك المصدر، إلى ان "قوة امنية اعتقلت على طريق الزائرين عصابة مكونة من 3 اشخاص نفذت خلال الأيام الماضية العديد من عمليات السرقة لهواتف الزائرين المتجهين نحو كربلاء المقدسة لإحياء زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وشهدت الزيارة الأربعينية عدة حوادث سير كان آخرها امس الثلاثاء حيث وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، قرب جسر المطار بين عجلتين حمل وكوستر، وأدى لمصرع شخص عراقي وإصابة 4 آخرين ايرانيي الجنسية"