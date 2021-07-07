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مصرع 3 مواطنين ونجاة قيادي بسرايا السلام من محاولة اغتيال جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T13:58:12+0000
مصرع 3 مواطنين ونجاة قيادي بسرايا السلام من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظتا البصرة وميسان، جنوبي العراق، يوم الأربعاء، عدة حوادث جنائية أبرزها نجاة قيادي بارز في سرايا السلام، الجناح العسكري التابع للتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، من محاولة اغتيال.

وقال مصدر أمني في محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في قضاء الزبير تمكنت من انتشال جثة امرأة وزوجها نتيجة سقوطهما في الصرف الصحي (منهول) داخل منزلهما وسط القضاء بعد انهيارها بسبب تقادمها".

وفي مركز المحافظة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مواطن قتل أثناء محاولته سرقة (قابلو) رئيسي يغذي احد المناطق في مدينة البصرة بالكهرباء.

ولفت المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية وأثناء محاولتها رفع الجثة قامت بتفتيش عجلة المجنى عليه وعثرت على أسلحة وعبوات ناسفة ومواداً مخدرة".

وفي محافظة ميسان، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين يستقلون دراجة نارية اعترضوا عجلة القيادي في سرايا السلام (حسين قاسم) بمنطقة الجمعيات وسط مدينة ميسان وفتحوا نيران اسلحتهم عليه".

وبين أن "قاسم تمكن من الهرب أثناء محاصرته، حيث نجا من محاولة الاغتيال بعد تعرض عجلته لعدة رصاصات".

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