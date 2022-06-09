مصرع 3 مدنيين بحادث مروع وحريق هائل يلتهم مجمعا للألعاب في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس بمصرع وإصابة ٦ مدنيين بحادث سير على طريق كركوك - تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة جراء حادث اصطدام مروع على الطريق المذكور.

واضاف أن جثث الضحايا والمصابين تم نقلها إلى مستشفى تكريت فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد صلاح الدين حوادث مرورية يومية أغلبها مميتة بسبب سوء منظومة الطرق وإهمال قواعد السلام المرورية.

وعلى صعيد آخر افادت مديرية الدفاع المدني في بيان بأن فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية مجمع "الأوائل التجاري" والمخصص لتجارة ألعاب الإطفاء والمكونة من طابقين مضاف إليه طابق ثالث مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المنصور ببغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

وأوضح البيان أن الفرق استنفرت وطوقت الحادث من ثلاثة محاور ولتعزيز السيطرة زجت المديرية بعجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الرابع والذي كان له لدور الكبير في إخماد الحريق بوقت قياسي حال دون انتشار النيران إلى البنايات التجارية اللاصقة لموقع الحادث.

وأنهت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ليتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع المخالف لتعليمات السلامة، وفقا للبيان.