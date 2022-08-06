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مصرع 3 أشقاء بحادث مروع وإصابة رجل وزوجته بسطو مسلح جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-06T21:28:10+0000
مصرع 3 أشقاء بحادث مروع وإصابة رجل وزوجته بسطو مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة حوادث امنية في الناصرية وضواحيها بينها مصرع ثلاثة أشخاص اخوة بحادث مروع جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية سجلت حادثي سرقة في منطقتين اثنين، الاول بقضاء البطحاء وتمثل بسرقة 15 مليون دينار من دار احد المواطنين اذ استغل الجناة مشاركة صاحب المنزل بمجلس عزاء الحسيني مع أسرته في احد المواكب".

وأشار إلى تعرض معلم متقاعد وزوجته إلى هجوم داخل منزلهما وسط الناصرية الذي شهد عملية سطو مسلح من قبل ملثمين يحملون أسلحة بيضاء مما أدى إلى إصابة الرجل والمرأة بجروح خطيرة، مبينا أن الجناة قاموا بعدها بسرقة 10 ملايين دينار ومصوغات ذهبية وأجهزة هاتف نقال ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة.

وتابع المصدر، ان" دراجة نوع ستوته اصطدمت بعجلة عسكرية على طريق تل اللحم جنوبي الناصرية وانتهى الحادث بمصرع 3 أشقاء دفعة واحدة من اهالي سوق الشيوخ ".

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