مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بحادث سير مروع في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة ما لا يقل عن 10 اشخاص بحادث سير مروع شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع عند مدخل (علي حمد) في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد، نتج عن اصطدام مركبتين بسبب السرعة المفرطة وعدم الانتباه، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص في الحال وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج المناسب"، مشيراً إلى أن "جثث الضحايا نقلت إلى دائرة الطب العدلي".