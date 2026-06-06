مصرع 3 أشخاص وإصابة مدنيين بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة في ناحية تازة جنوب شرقي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مركبة مدنية انقلبت على أحد الطرق في الناحية، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحال متأثرين بإصاباتهم البالغة.

وفي حادث مروري منفصل، أُصيب مدنيان بجروح متفاوتة إثر حادث ثانٍ وقع على طريق كركوك – التون كوبري – أربيل.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادثين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي.

وأشار إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادثين.