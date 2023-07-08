مصرع 3 أشخاص غرقاً ومقتل رابع بطلق ناري بحوادث منفصلة في محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بمصرع طالب اعدادية بعد عودته من الامتحان جراء حادث سير في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طالبا في الصف السادس علمي لقي مصرعه بعد عودته من الامتحان جراء سقوط سيارته في مشروع ماء الحويجة جنوب غربي كركوك".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني اخرجت السيارة وانتشلت جثة الضحية ونقلتها الى الطب العدلي".

وفي ميسان، لقي شابان اثنان مصرعهما غرقا بنهر دجلة وسط مدينة العمارة أثناء تعلمهما السباحة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الإسعاف الطبي والاجهزة الامنية اعلنت النفير بحثا عنهما في النهر".

اما في ذي قار، فقد قتل شاب في العشرينات من عمره نتيجة المشاركة بدگة عشائرية تحولت لتبادل اطلاق نار بين طرفيها وسط قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني، إن "الدكة العشائرية كان طرفيها رجل واولاده الثلاثة بينهم المجني عليه وهم من أهالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، ضد الطرف الثاني وهو من اهل الرفاعي".

واضاف المصدر ، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال طرفي الدكة العشائرية والذي اتضح احد أطرافها يعمل موظفا في مديرية ماء ذي قار وقد شارك بالدگة العشائرية مع اولاده الثلاثة وقتل أحدهم".