حادث مروّع يودي بحياة 4 مسؤولين في واسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، بمصرع ثلاثة مسؤولين جراء اصطدام سيارة حكومية مع أخرى خاصة في محافظة واسط جنوبي العراق، فيما أفادت مؤسسة الشهداء بأن الضحايا أربعة مسؤولين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها في محافظه واسط انتشلت ثلاث جثث نتيجة اصطدام عجلتين الأولى نوع (يوگن) تابعة الى مؤسسة الشهداء والثانية نوع (سورنتو) خصوصي على طريق كوت - بغداد.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني استخدمت معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من قص حطام معدن العجلات، وتحرير وسحب الجثث ثم تأمين نقلها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي في بيان، "فُجِعنا بوفاة نصير الوائلي مدير مديرية شهداء واسط مع عدنان دلفي معاون مدير المديرية ومحمد علي عاشور مسؤول الادارة وماجد علي جبر مسؤول شؤون المواطنين في المديرية في مؤسستنا على اثر حادث مؤسف".