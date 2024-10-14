مصرع 3 جنود بحادث سير ومقتل صاحب مولدة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمصرع 3 جنود في الجيش العراقي ومقتل صاحب مولدة وذلك بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "3 منتسبين في الجيش لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر انقلاب عجلة مدنية تقلهم على طريق بغداد-كركوك عند أطراف ناحية العظيم شمالي ديالى".

وفي السياق، أشار المصدر الآخر إلى "مقتل صاحب مولدة على يد شخصين، أحدهما موظف في وزارة الكهرباء، داخل غرفة المولدة ضمن قطاع 18 في مدينة الصدر".

ولفت إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت الشخصين، وحسب ادعائهما، فإن الحادث حصل عن طريق الخطأ أثناء عبثهما بالسلاح"، مؤكداً "إيداعهما التوقيف كإجراءات أصولية".